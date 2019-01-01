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15:55 01.01.2019

В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек, в том числе 3 детей

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В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек, в том числе 3 детей

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из пгт Казанка Николаевской области восемь человек погибли, из них трое дети, двое человек, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 11:00 на 200 км + 600 м трассы Н-11. Столкнулись автомобили Opel Astra и Mazda - 6.

В салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В автомобиле Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. Девочка в возрасте около восьми лет была госпитализирована в больницу в бессознательном состоянии. 39-летний водитель и остальные шесть пассажиров автомобиля - трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец - погибли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи следственного управления. Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Теги: #погибшие #дтп #николаевская_область
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Интерфакс-Украина
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