В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

Житель Харькова получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти в ночь на вторник во время попытки запустить фейерверк, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, событие произошло 1 января около 03.10 на улице Библика в Индустриальном районе города возле жилого дома. Медики госпитализировали 34-летнего пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место события. Сотрудники полиции установили, что пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.