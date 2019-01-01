События

15:50 01.01.2019

В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

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В Харькове мужчина лишился кисти в новогоднюю ночь, запуская фейерверки – полиция

Житель Харькова получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти в ночь на вторник во время попытки запустить фейерверк, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, событие произошло 1 января около 03.10 на улице Библика в Индустриальном районе города возле жилого дома. Медики госпитализировали 34-летнего пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место события. Сотрудники полиции установили, что пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Теги: #трагедия #фейерверк #харьков
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