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14:08 01.01.2019

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и гололедица, днем температура около 0

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В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и гололедица, днем температура около 0

В ближайшие сутки, 2 января, большая часть территории Украины останется под влиянием атмосферных фронтов с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Снег, в западных областях с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели; в южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром, кроме южной части, порывы 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, ночью в восточных и Сумской областях 4-9° мороза.

В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой снег, метели; на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была 6,8 градусов выше ноля в 2007 году, самая низкая ночью - 21,8 градусов мороза в 1943 году.

В четверг, 3 января, ночью - умеренный, днем небольшой снег, в южных областях без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге и востоке страны около 0°; в Карпатах ночью и днем 10-15° мороза.

В Киеве 3 января ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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