Жители планеты отметили Новый год

Жители разных стран мира приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю прихода Нового 2019 года.

На центральных улицах и площадях во многих городах в новогоднюю ночь прошли народные гуляния, которые сопровождались песнями и танцами, а также запусками фейерверков.

Так, в столице Великобритании по традиции в полночь началось праздничное пиротехническое шоу в небе над рекой Темзой. В мэрии ранее сообщили, что темой представления станут "Отношения Лондона с Европой": городские власти хотели таким образом продемонстрировать, что Лондон открыт к контактам и сотрудничеству с другими странами. Британские СМИ отмечают, что выбор такой темы особенно актуален на фоне предстоящего в 2019 году выхода Великобритании из ЕС.

Чтобы все желающие могли посмотреть на красочное представление и поучаствовать в других новогодних торжествах, власти Лондона приняли решение отменить плату за проезд на городском общественном транспорте. Воспользоваться бесплатным проездом в метрополитене жители и гости британской столицы могли до 4:30 утра по местному времени (8:30 по Киеву).

На полдень 1 января (14:00 по Киеву) в Лондоне запланирован традиционный Новогодний парад. Он пройдет уже в столице Великобритании в 33-й раз. Начнется праздничный парад на улице Пикадилли. Вдоль всего маршрута следования процессии установлены заграждения, которые необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения давки. Шоу будут транслировать центральные британские и мировые телеканалы. Ожидается, что в этом году в нем примут участие около 8 тыс. человек.

"Начиная с великолепнейшего шоу в канун Нового года и заканчивая веселым Новогодним парадом и фестивалем, наша столица будет воспевать одновременно единство и разнообразие, поскольку мы вновь хотим показать миру, что Лондон открыт ко всему", - сказал мэр Лондона Садик Хан.

В ходе парада зрители смогут увидеть танцоров, клоунов, барабанщиков и выступление духовых оркестров. В этом году среди участников парада - представители более 20 стран.

Ряд сетей ресторанов и кафе в США в новогоднюю ночь предлагал всем желающим стать участниками различных акций и получить бонусы: выпить бесплатную чашку кофе или стать обладателем второй порции праздничного ужина.

Многочисленные туристы в канун Нового года отправились в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы не только отдохнуть, но и увидеть незабываемый салют в Дубае, который не раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный и продолжительный. Для обеспечения безопасности в Дубае были задействованы более 4 тыс. сотрудников полиции. В новогоднюю ночь в небе было показано красочное лазерное и пиротехническое шоу, которое сопровождалось выступлением оркестра.

Одним из первых новый год встретило островное государство Самоа, затем к нему присоединилась Австралия, где в этом году запустили фейерверк, который обошелся в более чем 3,5 млн евро, что стало рекордной суммой для этой страны, потраченной на новогоднее пиротехническое шоу.

В Германии в центре Берлина состоялась новогодняя вечеринка, на сцене перед собравшимися выступили музыканты, в том числе валлийская певица Бонни Тайлер. В новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала жителей ФРГ "сплотиться и работать с другими, не обращая внимания на границы".

В другой европейской стране - Франции - праздничные мероприятия прошли на фоне акций протестов движения "желтых жилетов". Для того, чтобы обеспечить порядок в Париже, местные власти задействовали более 12 тыс. полицейских. По всей же стране за безопасностью следили около 150 тыс. стражей порядка. Во французском МВД отметили, что такие усиленные меры необходимы из-за "повышенной террористической угрозы" и возможности "несогласованных протестов". В итоге серьезных инцидентов удалось избежать.

В Париже центром праздничных мероприятий стали Елисейские поля. Там вечером 31 декабря состоялся праздничный спектакль под названием "Звук и свет", после которого был запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий - "Братство".

Во многих странах существуют особые традиции встречи нового года. Например, в Греции и на Кипре обычно готовят пирог Василопита, внутрь которого прячется монетка: считается, что тому, в порцию которого попадется монетка, в течение всего года будет сопутствовать удача. При этом, эту монетку стоит бережно хранить в кошельке весь год. В Испании же приято в полночь под бой часов съедать 12 виноградинок, каждая из которых символизируют удачу в течение 12 месяцев нового года.