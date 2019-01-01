События

11:13 01.01.2019

При попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу задержаны четверо иностранцев

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Во вторник пограничники мостиского отряда задержали троих граждан Монголии и одного гражданина Турции при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Четверых нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, задержали сегодня ночью и вчера пограничники неподалеку украинско-польской границы",- говорится в сообщении ведомства, обнародованном во вторник утром.

В информации отмечается, что сначала незнакомца заметил местный житель, который сообщил пограничникам о его появлении. 

"Уже вскоре пограничный наряд, который патрулировал неподалеку, задержал его в 300 метрах от госграницы. Задержанный оказался гражданином Турции", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что еще трех путешественников пограничники этого же отряда отдела "Смильниця" обнаружили на окраине н.п. Галовка.

"За несколько сотен метров смельчаков, которые решились из-за снежных заносов преодолеть украинско-польскую границу, остановили. Ими оказались трое граждан Монголии - 2 человека и 1 женщина", - сказано в сообщении.

На задержанных иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 ч.2 КоАП. Их задержали до трех суток с целью выяснения обстоятельств правонарушения.

В ведомстве отмечают, что все задержанные прибыли в Украину в установленном порядке.

"Почему в дальнейшем выбрали именно нелегальное путешествие – устанавливается", - подчеркнули в сообщении.

Теги: #задержание #польша #нелегалы #граница #украина
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