События

11:07 01.01.2019

Супружеская пара погибла в результате пожара на Харьковщине

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Супружеская пара погибла в результате пожара на Харьковщине

В с.Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на 4 квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы о чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в понедельник, в 13:33.

"Преодолев расстояние в 37 км, спасатели прибыли на пожар. На тот момент горела уже половина дома, включая его крышу. Часть крыши и перекрытия уже была разрушена. Площадь пожара составила 70 кв.м. При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших, которые были супругами: мужчины 1972 и женщину 1973 рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 14:40 и полностью ликвидировали в 17:33.

По предварительной информации причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Теги: #жертвы #украина #пожар #харьков
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