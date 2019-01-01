События

07:45 01.01.2019

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции объединенных сил, ранены двое украинских военных

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За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"31 декабря российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В частности, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении. Также боевики применяли минометы калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.

По данным украинской разведки два боевика уничтожены и трое ранены.

В информации штаба отмечается, что НВФ продолжили обстрелы позиций Объединенных сил, и украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь.

"В течение текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. В течение текущих суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в пресс-центре штаба.

Теги: #оос #сводка #украина
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