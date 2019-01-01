Пограничники Эстонии отправили обратно в Россию трех африканцев с поддельными паспортами футбольных болельщиков

Пограничники Эстонии в предновогодние дни задержали несколько нелегалов, пытавшихся незаконно проникнуть в Шенгенскую зону по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу.

Как сообщила пресс-служба департамента пограничной службы и полиции, в воскресенье и понедельник на пограничном переходе города Нарва были задержаны граждане Сенегала, Конго и Кот-д'Ивуара, пытавшихся въехать в страну по поддельным паспортам болельщиков. Все трое были высланы обратно в Россию.

По данным эстонских пограничников, подобные инциденты в последние дни были зафиксированы также на белорусско-польской и белорусско- литовской границах.

"С мая этого года и по сегодняшний день пограничники пресекли около 150 попыток незаконной иммиграции в Эстонию людей, прибывших в Россию с паспортами болельщиков ФИФА и намеревавшихся затем через Эстонию проникнуть в Европу. Нелегальные иммигранты используют для этого поддельные паспорта футбольных болельщиков, тайники в иностранных грузовиках или автобусах, пытаются просто перейти границу в юго-восточной части страны, где эстонские пограничники задерживают их по одиночке и группами", - сказал представитель погранслужбы Эгерт Беличев.

В связи с этим департамент полиции и погранохраны призвал жителей приграничных регионов Эстонии сообщать обо всех подозрительных лицах.

Паспорт болельщика ФИФА, позволяющий его владельцу без визы находиться на территории России до 31 декабря, не дает права на въезд в Эстонию и в ЕС. В России в преддверии и в ходе чемпионата мира по футболу выдали около 1,5 млн паспортов болельщика.