События

05:37 01.01.2019

На Черниговщине правоохранители задержали 50-летнюю женщину за убийство матери

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Правоохранители задержали 50-летнюю жительницу одного из сел Бахмачского района в Черниговской области, задушившую 75-летнюю мать платком, в который та была одета, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Ночью 29 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из сел Бахмачского района тела 75-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оперативники установили, что пенсионерку убила ее 50-летняя дочь", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что злоумышленница не возражала против своей вины и предоставила полицейским правдивые показания, признавшись в содеянном.

По ее словам, у нее возник конфликт с матерью-пенсионеркой. Она толкнула мать на землю, и когда та упала, затянула на шее потерпевшей платок, в который та была одета, а затем кирпичом нанесла удары по голове. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители возбудили против 50-летней злоумышленницы уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Теги: #черниговская_область #украина #женщина #задержание
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