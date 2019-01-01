На Черниговщине правоохранители задержали 50-летнюю женщину за убийство матери

Правоохранители задержали 50-летнюю жительницу одного из сел Бахмачского района в Черниговской области, задушившую 75-летнюю мать платком, в который та была одета, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Ночью 29 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из сел Бахмачского района тела 75-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оперативники установили, что пенсионерку убила ее 50-летняя дочь", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что злоумышленница не возражала против своей вины и предоставила полицейским правдивые показания, признавшись в содеянном.

По ее словам, у нее возник конфликт с матерью-пенсионеркой. Она толкнула мать на землю, и когда та упала, затянула на шее потерпевшей платок, в который та была одета, а затем кирпичом нанесла удары по голове. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители возбудили против 50-летней злоумышленницы уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.