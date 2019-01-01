"Укрзализныця" дополнительно назначила 40 поездов на праздники

"Укрзализныця" назначила на новогодние праздники дополнительно около 40 поездов на 311 рейсов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В информации сообщается, что всего в это время будут курсировать 130 поездов.

Кроме того, отмечается, что почти 20 тысяч пассажиров будут путешествовать поездами, которые курсируют в сутки с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

"В пиковые перевозки в период праздников и отпусков традиционно возрастает нагрузка на наиболее востребованный у пассажиров железнодорожный транспорт. Железнодорожники прилагают усилия, чтобы перевезти максимальное количество желающих соответствии с техническими возможностями. Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти 4 тыс. железнодорожников", - подчеркнули в УЗ.