Работа аэропорта Амстердама возобновлена в нормальном режиме после сообщений об угрозе теракта

Амстердамский аэропорт Схипхол возобновил в понедельник вечером работу в обычном режиме после эвакуации одного из терминалов, сообщают европейские СМИ.

Эвакуацию организовали после того, как мужчина выкрикнул, что у него бомба. Сотрудники служб безопасности его задержали. В интернете опубликованы фото, на которых виден мужчина, лежащий на земле перед сотрудниками военной полиции Нидерландов.

В общей сложности на то, чтобы задержать подозреваемого и возобновить работу терминала, ушло около 30 минут. В сообщениях не указывается, была ли действительно у задержанного бомба.