События

02:30 01.01.2019

Работа аэропорта Амстердама возобновлена в нормальном режиме после сообщений об угрозе теракта

1 мин читать

Амстердамский аэропорт Схипхол возобновил в понедельник вечером работу в обычном режиме после эвакуации одного из терминалов, сообщают европейские СМИ.

Эвакуацию организовали после того, как мужчина выкрикнул, что у него бомба. Сотрудники служб безопасности его задержали. В интернете опубликованы фото, на которых виден мужчина, лежащий на земле перед сотрудниками военной полиции Нидерландов.

В общей сложности на то, чтобы задержать подозреваемого и возобновить работу терминала, ушло около 30 минут. В сообщениях не указывается, была ли действительно у задержанного бомба.

Теги: #нидерланды #ситуация #аэропорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров терминала аэропорта "Схипхол"

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Во Франции прошли очередные акции протеста "желтых жилетов", однако уже менее массовые

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

Боевики с начала суток осуществили 11 обстрелов позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

Работа лондонского аэропорта Гэтвик в пятницу вновь была прервана из-за появления беспилотника, подозреваемые задержаны

Задержаны двое подозреваемых в запуске беспилотников, блокировавших работу лондонского аэропорта

Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

Король бельгийцев приостановил процесс отставки премьера

ПОСЛЕДНЕЕ

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

Климкин: За 2018 год украинцы стали сильнее и свободнее

Порошенко лично поздравил присутствующих возле главной елки страны на Софиевской площади

Гройсман поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками

На пожаре в Днепропетровской области пострадали два человека

В новогоднюю ночь в Украине будут дежурить около 10 тыс. правоохранителей

В Виннице совершили жестокое убийство, среди погибших – двое детей

Американский сенатор-демократ собралась баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Бывшую Таллиннскую тюрьму отдадут под учения силовиков, а в будущем застроят жильем

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА