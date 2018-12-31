События

23:33 31.12.2018

Климкин: За 2018 год украинцы стали сильнее и свободнее

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Климкин: За 2018 год украинцы стали сильнее и свободнее

За 2018 год украинцы стали сильнее и свободнее, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая - советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая - их все же меньше. Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими", - написал П.Климкин в своем микроблоге Твиттер.

Он также отметил, что за текущий 2018 год украинцы стали сильнее и свободнее.

"За этот год мы точно стали свободнее и сильнее. Возможно, еще не такими, как хотелось бы, но точно лучшими. За это мы заплатили очень большую цену", - написал он.

П.Климкин также отметил украинских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на Донбассе, призвав украинцев почтить их память.

"Провожая год, вспомните тех, кто погиб за свободу… кто был ранен, защищая нас. Они это заслужили больше всех", - отметил П.Климкин.

Теги: #украина #климкин #новый_год
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