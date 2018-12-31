События

22:34 31.12.2018

На пожаре в Днепропетровской области пострадали два человека

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В г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в результате пожара в 5-этажном жилом доме пострадали два человека, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"31 декабря в 15:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Маршака Терновского района города Кривой Рог. На пожаре пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.

Пожарные установили, что возгорание возникло в квартире на первом этаже 5-ти этажного жилого дома.

Как отмечается, среди пострадавших сын владелицы квартиры гражданин 1972 года рождения, который госпитализирован в городскую больницу №7 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения и его знакомый гражданин 1982 года рождения, который от госпитализации отказался.

Спасатели локализовали пожар в 15:16 и полностью ликвидировали в 15:30.

К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Теги: #пострадавшие #украина #днепропетровская #пожар
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