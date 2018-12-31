В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров терминала аэропорта "Схипхол"

Сотрудники служб безопасности эвакуировали в понедельник вечером пассажиров из одного из терминалов амстердамского аэропорта "Схипхол" в связи с поступившими данными об угрозе теракта, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

"Мужчина угрожал взорвать бомбу в терминале вылетов номер три в "Схипхоле". В настоящее время из терминала поводится эвакуация", - отмечается в сообщении.

В аэропорту обещают держать в курсе событий. Между тем некоторые европейские СМИ передают, что вызвавший подозрения мужчина уже нейтрализован.