События

21:50 31.12.2018

В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров терминала аэропорта "Схипхол"

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Сотрудники служб безопасности эвакуировали в понедельник вечером пассажиров из одного из терминалов амстердамского аэропорта "Схипхол" в связи с поступившими данными об угрозе теракта, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

"Мужчина угрожал взорвать бомбу в терминале вылетов номер три в "Схипхоле". В настоящее время из терминала поводится эвакуация", - отмечается в сообщении.

В аэропорту обещают держать в курсе событий. Между тем некоторые европейские СМИ передают, что вызвавший подозрения мужчина уже нейтрализован.

Теги: #эвакуация #нидерланды #аэропорт
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