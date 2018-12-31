События

21:45 31.12.2018

В новогоднюю ночь в Украине будут дежурить около 10 тыс. правоохранителей

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В новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, в новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах запланировано почти 950 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев.

"Наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками. За охраной общественного порядка будут следить около 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - написал Я.Тракало на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также он добавил, что полиция будет усиленно дежурить на дорогах с целью недопущения вождения автомобилей водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: #украина #полиция #новый_год
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