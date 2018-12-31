События

15:50 31.12.2018

Боевики в понедельник трижды нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения – штаб ООС

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Боевики в понедельник трижды нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник, 31 декабря, три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) За сутки двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

По данным разведки, в течение суток двое боевиков были уничтожены, еще трое - ранены.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #оос #боевики #режим_тишины
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