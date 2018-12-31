События

18:25 31.12.2018

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

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Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко подчеркивает, что 2019 год станет для национального флота годом новых вызовов и достижений, но главная задача – возвращение украинских моряков из российского плена.

"Для национальных ВМС, как и для всей Украины, 2018-й стал годом новых испытаний и конкретных результатов. (…) Особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года. 25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряка. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотило нас и объединило в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести. Боевые побратимы, мы с вами!" – говорится в поздравлении И. Воронченко с Новым годом, опубликованном на странице ВМС в Фейсбуке.

По его словам, 2019-й станет для украинского флота годом "новых вызовов, достижений и возможностей".

"Мы продолжим приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получим новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения. …ключевым станет прием новых общежитий и военных городков, повышение социальных стандартов военной службы", - заверил командующий ВМС ВСУ.

Теги: #всу #воронченко #азовское_море #вмс_всу #моряки
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