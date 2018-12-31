События

18:24 31.12.2018

ЦИК Украины ликвидировала все пять избирательных участков на территории РФ

1 мин читать
ЦИК Украины ликвидировала все пять избирательных участков на территории РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации, граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Соответствующие изменения утверждены постановлением ЦИК №274 от 27 декабря 2018 года, после рассмотрения представления Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, Центризбирком постановил ликвидировать избирательные участки №900075 (согласно постановлению ЦИК №67 от 12 апреля 2012 года, это помещение посольства Украины в РФ в Москве), №900077 (помещение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону), №900078 (помещение Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге), №900117 (помещение консульства Украины в Екатеринбурге) и №900118 (помещение консульства Украины в Новосибирске).

Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #цик #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кандидаты в президенты с паспортом в виде ID-карты подают ксерокопии лицевой и оборотной ее сторон вместе со справкой о регистрации места жительства – ЦИК

Глава МВД: полиция будет пресекать все незаконные схемы влияния на избирательный процесс

Аваков: Мы готовы обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

Вопрос о выводе войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет – Трамп

Глава нацразведки США заявил о попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

В Житомирской зафиксирована самая высокая явка избирателей на выборах в ОТГ

Полиция проверяет информацию о нарушении на выборах в Барышевке Киевской области

В Киевской области выборы проходят без нарушений

Глава нацразведки США заявил о попытках России, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

В 78 ОТГ в воскресенье пройдут первые местные выборы – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывшую Таллиннскую тюрьму отдадут под учения силовиков, а в будущем застроят жильем

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

Украинская сторона СЦКК призывает боевиков соблюдать режим тишины и не препятствовать ремонтным работам на Донбассе

В новом году украинцы могут реализовать мечту о стране, в которой мы все хотим жить - Ляшко

Ю.Бойко: Мы сделаем всё, чтобы в новом году украинцы жили в мирной стране

Лидер "Гражданской позиции" Гриценко: Главное – чтобы в год, дающий надежду, мы привели во власть людей честных

Боевики в понедельник трижды нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения – штаб ООС

Путин продлил до середины 2019г спецмеры контроля за транзитными грузами, следующими из Украины в Казахстан транзитом через РФ

Режим ЧС введен в Челябинской области после взрыва газа в Магнитогорске

Боевики с полуночи в понедельник три раза нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА