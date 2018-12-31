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16:28 31.12.2018

Кандидаты в президенты с паспортом в виде ID-карты подают ксерокопии лицевой и оборотной ее сторон вместе со справкой о регистрации места жительства – ЦИК

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Кандидаты в президенты с паспортом в виде ID-карты подают ксерокопии лицевой и оборотной ее сторон вместе со справкой о регистрации места жительства – ЦИК

Центральная избирательная комиссия своим постановлением от 31 декабря 2018 года разъяснила применение некоторых положений закона о выборах президента Украины при регистрации кандидатов.

Так, кандидат, у которого паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки, подает в ЦИК ксерокопии первой и второй страниц паспорта и всех страниц паспорта, где указываются сведения о его месте жительства.

Гражданин Украины, у которого паспорт гражданина Украины в виде карточки (ID-карты), подает в ЦИК ксерокопии лицевой и оборотной сторон паспорта в виде карточки вместе со справкой о регистрации места жительства.

Теги: #цик #выборы
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