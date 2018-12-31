Ю.Бойко: Мы сделаем всё, чтобы в новом году украинцы жили в мирной стране

Народный депутат Украины (внефракционный), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко поздравил украинцев с Новым годом и пообещал сделать всё, чтобы уже в 2019 году украинцы жили в мирной стране.

"Уже в следующем году украинцы имеют шанс жить с мирным небом над головой и чувствовать себя в безопасности, получать достойные пенсии и зарплаты, обеспечивать семьи, а не тратить все деньги на "коммуналку" и продукты", - сказал Ю.Бойко в видеопоздравлении по случаю Нового года.

Он подчеркнул, что со своей стороны "мы сделаем всё, чтобы в новом году вы имели возможность жить в мирной стране не по-новому или по-старому, а по-человечески".