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15:54 31.12.2018

Лидер "Гражданской позиции" Гриценко: Главное – чтобы в год, дающий надежду, мы привели во власть людей честных

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Лидер "Гражданской позиции" Гриценко: Главное – чтобы в год, дающий надежду, мы привели во власть людей честных

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поздравил украинцев с новогодне-рождественскими праздниками и заверил, что все проблемы в 2019 году будут решены.

"Пусть теплое, родное нас согреет. А проблемы мы с вами решим в следующем году. Нет ни одной проблемы, которую нельзя решить. Мы с ними справимся. Главное – чтобы в год, который дает надежду, мы привели во власть людей честных. Я верю, что они сделают (преодолеют проблемы - ИФ), потому что честных больше", - сказал А.Гриценко в видеопоздравлении по случаю Нового года.

Он призвал украинцев забыть о проблемах хотя бы на период праздников и поблагодарить своих родных и близких за хорошие поступки.

Теги: #гриценко
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