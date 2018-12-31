Боевики с полуночи в понедельник три раза нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник, 31 декабря, три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 11.00 утра в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано три случая нарушения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня, в том числе с применением минометов тяжелых калибров. (…) С начала суток двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Все факты нарушения режима тишины противником зафиксированы на Луганском направлении. В частности, в полпервого ночи боевики обстреляли из автоматических гранатометов защитников н.п. Крымское. Через полчаса вражеский обстрел этого населенного пункта повторился - с применением минометов калибра 82 мм. В 01:05 НВФ выпустили восемь мин этого калибра в сторону украинских позиций.

Впоследствии боевики сосредоточили огонь на другом участке Луганского направлении. Так, противник открыл огонь из миномета 120 мм калибра и выпустил три боеприпаса, пытаясь нанести потери военнослужащим объединенных сил в районе н.п. Новотошковское.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали противнику огнем из штатного вооружения, без применения запрещенных калибров", - подчеркнули в Минобороны.

Что касается двух раненых украинских военных, то состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь.

По данным украинской разведки, в понедельник противник понес потери: двух боевиков ликвидировали, еще трое ранены.

На данный момент ситуация в зоне ООС остается стабильной и контролируемой украинскими подразделениями.

Как сообщалось, на последнем заседании Трехсторонней контактной группы стороны достигли договоренности объявить режим прекращения огня в зоне на Донбассе с 00:01 29 декабря.