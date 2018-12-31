Глава РПЦ призвал патриарха Варфоломея отказаться от предоставления автокефалии новосозданной Церкви Украины

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в ответ на письмо Вселенского патриарха Варфоломея призвал его отказаться от идеи предоставления автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная Православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас в числе тех святителей Константинопольского Престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить ее единство. (…) Еще не поздно остановиться", - говорится в послании главы РПЦ Вселенскому патриарху Варфоломею, обнародованном в понедельник.

По словам патриарха Кирилла, нынешний "политизированный процесс принудительного объединения" далек от норм и "духа святых канонов".

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года Объединительный собор в Киеве объявил о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Предстоятелем новосозданной Церкви был избран митрополит Епифаний (Думенко).

По словам митрополита Епифания, официальное подписание Томоса об автокефалии Вселенским патриархом пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии Томос будет вручен главу ПЦУ.