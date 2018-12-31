В Украине новогодняя ночь будет морозной

В ближайшие сутки большая часть территории Украины будет под воздействием спокойной погоды, лишь днём на запад переместится влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Без существенных осадков, только в западных областях днём небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром местами туман.

На дорогах, кроме запада и юга, гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, ночью на Левобережье северный, 7-12 м/с, днём в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве районов Левобережья ночью 6-11° мороза, местами до 15°, днём 1-6° мороза.

В Киеве 1 января без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 января самая высокая температура днём была +7,4 в 1973г., самая низкая ночью - 22,8 мороза в 1896, 1909, 1970 годах.

2 января ожидается небольшой мокрый снег, на западе с дождём, ночью в Карпатах и в Закарпатье значительные осадки, лишь в южной части, также на востоке страны без осадков.

На дорогах, кроме запада и юга, гололедица.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в восточных областях до 9° мороза; днём в Украине от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью и днём 7-12° мороза.

В Киеве 2 января небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью и днём около 0°.