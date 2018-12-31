Министр обороны Украины: желаю, чтобы в 2019 году наступил мир – после нашей Победы

Министр обороны Украины Степан Полторак пожелал украинцам мира в будущем году.

"Искренне желаю, чтобы в 2019 году наступил мир – после нашей Победы", - говорится в поздравлении С.Полторака, текст которого обнародовала пресс-служба Минобороны на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо теплые новогодние поздравления министр адресовал военнослужащим, которые на передовой, в заснеженных окопах сдерживают агрессора.

С.Полторак обратился к находящимся в плену в РФ украинским морякам: "Мы с вами, мы боремся за вас и молимся, чтобы вы поскорее были дома".

Министр обороны пожелал украинцам семейного счастья, здоровья, Божьей помощи и Победы.