События

10:57 31.12.2018

На "Драгобрате" спасатели разыскали заблудившуюся туристку

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Закарпатские спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева, которая заблудилась, катаясь на лыжах.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС, сообщение поступило к спасателям 30 декабря в 14.35. "Катаясь на лыжах в условиях незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась", - проинформировали в ведомстве.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 5 спасателей пгт Ясиня. В 23.40 туристку обнаружили в районе горной долины Крачунеска (направление с. Чорная Тиса). Ее сопроводили к временному месту проживания на курорте "Драгобрат".

"Состояние молодой женщины было удовлетворительное, медицинской помощи не требовалось", - отмечается в сообщении.

Теги: #туризм #закарпатье #украина #драгобрат
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Интерфакс-Украина
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