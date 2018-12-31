31 декабря на дорогах Киева местами гололедица

В понедельник в Киеве на дорогах местами гололедица, без осадков, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"31 декабря на дорогах столицы местами гололедица", – говорится в сообщении мэрии в понедельник утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптики прогнозируют в столице в последний день 2018 облачную погоду без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем около 0°.

В КГГА, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.