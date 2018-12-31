События

09:58 31.12.2018

31 декабря на дорогах Киева местами гололедица

1 мин читать
31 декабря на дорогах Киева местами гололедица

В понедельник в Киеве на дорогах местами гололедица, без осадков, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"31 декабря на дорогах столицы местами гололедица", – говорится в сообщении мэрии в понедельник утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, синоптики прогнозируют в столице в последний день 2018 облачную погоду без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем около 0°.

В КГГА, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Теги: #киев #украина #прогноз_погоды
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На "Драгобрате" спасатели разыскали заблудившуюся туристку

КГГА: В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер – круглосуточно

За минувшие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Супрун обозначила 5 приоритетных направлений развития системы здравоохранения Украины на 2019г

При попытке незаконно пересечь границу, задержаны три гражданина Шри-Ланки и венгр

На КПВВ Станица Луганская в очереди умер мужчина – СЦКК

Четверых иностранцев с поддельными документами задержали в аэропортах Украины

В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, полиция объявила план "Сирена"

Минобороны планирует в 2019г закупить для ВСУ до 20 наименований новых видов вооружений

ПОСЛЕДНЕЕ

США в понедельник официально покидают ЮНЕСКО

В МИД КНР заявляют о готовности развивать отношения с США

Министр обороны Великобритании планирует повысить роль страны в мире за счет создания зарубежных военных баз

На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2

Курц: Отменять санкции против РФ следует начинать не ранее достижения перемирия на востоке Украины

Число жертв столкновений в ходе выборов в Бангладеш достигло почти 20 человек

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Представители Twitter и Роскомнадзора в январе обсудят исполнение компанией закона о локализации персональных данных в РФ

Семьи всех 24 военнопленных украинских моряков уже получили по 100 тыс. грн денежной помощи

Тепло и без существенных осадков будет в Украине в последний день 2018 и первый день 2019 годов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА