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09:45 31.12.2018

КГГА: В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер – круглосуточно

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КГГА: В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер – круглосуточно

В новогоднюю ночь столичный транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер всю ночь, изменятся маршруты курсирования некоторых троллейбусов, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлен на три часа", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу.

Соответствующий приказ издал Департамент транспортной инфраструктуры.

Подчеркивается, что в новогоднюю ночь на 3 часа дольше будет работать столичное метро.

"По сообщению КП "Киевский метрополитен", последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов", – сказано в сообщении КГГА.

По информации КП "Киевпастранс" фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

Также на сайте обнародован график последнего отправления по маршрутам столичных троллейбусов в новогоднюю ночь.

Вместе с тем отмечается, что 2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.

Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул.Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019, 1 января 2019 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 с 12:00 до 16:00 также изменится курсирование транспорта:

Троллейбусы маршрута № 6 - ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул.Полярная - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская";

троллейбусы маршрута № 16 - ул.Академика Туполева - ул.Стеценко (в обратном направлении - ул.Игоря Турчина) - ул.Щусева - ул.Мельникова - ул.Сечевых стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;

троллейбусы маршрута № 18 - ул.Сошенко - ул.Вышгородская -ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - ул.Сечевых стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;

автобусы маршрутов №№ 24, 114 - по схеме движения рабочего дня.

Теги: #киев #новый_год #украина #транспорт
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