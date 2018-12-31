События

08:58 31.12.2018

США в понедельник официально покидают ЮНЕСКО

1 мин читать
США в понедельник официально покидают ЮНЕСКО

Решение США о выходе из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вступает в силу в понедельник.

О прекращении участия в работе организации с 31 декабря 2018 года госдепартамент США объявили бывшей тогда генеральным директором ЮНЕСКО Ирине Боковой в октябре 2017 года.

Одновременно Вашингтон сообщил, что намерен оставаться в организации в статусе постоянного наблюдателя.

Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе.

Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Теги: #сша #выход #юнеско
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В МИД КНР заявляют о готовности развивать отношения с США

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки – СМИ

Си Цзиньпин выступил в поддержку дальнейших переговоров между США и КНДР

Членов иудаистской секты арестовали за похищение детей в Нью-Йорке

Почти 1 тыс. авиарейсов отменены, 7 тыс. задержаны из-за снежного шторма в США

Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

Трамп не торопится назвать постоянного министра обороны США

Вопрос о выводе войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет – Трамп

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Супрун обозначила 5 приоритетных направлений развития системы здравоохранения Украины на 2019г

При попытке незаконно пересечь границу, задержаны три гражданина Шри-Ланки и венгр

Министр обороны Великобритании планирует повысить роль страны в мире за счет создания зарубежных военных баз

На КПВВ Станица Луганская в очереди умер мужчина – СЦКК

Четверых иностранцев с поддельными документами задержали в аэропортах Украины

На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2

В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

Курц: Отменять санкции против РФ следует начинать не ранее достижения перемирия на востоке Украины

В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, полиция объявила план "Сирена"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА