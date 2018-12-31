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06:14 31.12.2018

Супрун обозначила 5 приоритетных направлений развития системы здравоохранения Украины на 2019г

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Супрун обозначила 5 приоритетных направлений развития системы здравоохранения Украины на 2019г

У Министерства здравоохранения Украины очень амбициозные планы на 2019 год в плане трансформации системы здравоохранения страны, заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и назвала 5 приоритетов на следующий год.

"Продолжение трансформации первичной медицинской помощи. Главной задачей на этот год было дать возможность украинцам выбрать своего семейного врача, а врачам - механизм справедливой оплаты труда. И уже 23 миллиона граждан выбрали своих врачей. Цель на следующий год - сделать так, чтобы вы хотели к врачу идти", - обозначила первый приоритет У.Супрун в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Вторым приоритетом она отметила продолжение работы программы "Доступные лекарства". И.о. министра отметила, что на сегодня уже выписаны почти 30 млн рецептов, по которым люди бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства против самых распространенных хронических болезней.

"С 1 июля 2019 начнет действовать программа "Бесплатная диагностика". Она гарантирует, по направлению семейного врача, оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине болезней. Это более 50 диагностических и лечебных процедур, за которые пациентам не надо будет платить в медучреждениях. Бесплатно - значит включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами", - продолжила У.Супрун.

Четвертым приоритетом она назвала пилотный проект изменений экстренной медицины в нескольких областях. Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей. Далее проект распространится по всей стране. Также те регионы, которые не имеют оперативно-диспетчерских служб или они уже очень устаревшие, уже со следующего года получат финансирование, чтобы исправить это.

"Продолжаем расширять сеть современных кардиоцентров. На следующий год планируем приобрести еще 13 ангиографов для различных регионов, где граждане бесплатно смогут получить сложнейшие вмешательства, в частности - установление стента. В случаях инфаркта стенты бесплатные для пациентов", - написала У.Супрун.

Теги: #здравоохранения #планы #трансформация #украина #супрун
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