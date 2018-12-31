События

05:04 31.12.2018

При попытке незаконно пересечь границу, задержаны три гражданина Шри-Ланки и венгр

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При попытке незаконно пересечь границу, задержаны три гражданина Шри-Ланки и венгр

В субботу пограничниками Мостиского и Чопского отрядов при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу были задержаны три гражданина Шри-Ланки, а на украинско-венгерском отрезке – венгр, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Группа реагирования от отдела "Шегини", при реализации информации оперативных подразделений Западного регионального управления, в 400 метрах от границы с Польшей задержала трех мужчин без документов. В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что задержанные являются гражданами Шри-Ланки", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованной в воскресенье.

Кроме того, попытку нарушения госграницы не допустили пограничники отдела "Тиса".

"Гражданин Венгрии, которому еще летом были проставлены запреты въезда в Украину, пытался мимо пункта пропуска все же добраться до нашей страны и одновременно проверить бдительность охранников границы", – отметили пограничники.

В ведомстве подчеркнули, что в обоих случаях правонарушители доставлены в пограничные подразделения и привлечены к ответственности.

Теги: #украина #нелегалы #граница
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