События

03:50 31.12.2018

Министр обороны Великобритании планирует повысить роль страны в мире за счет создания зарубежных военных баз

1 мин читать
Министр обороны Великобритании планирует повысить роль страны в мире за счет создания зарубежных военных баз

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что он планирует создать две новые зарубежные британские военные базы, что позволит стране после выхода из Евросоюза стать подлинным игроком на мировой арене.

"Это самый серьезный момент для нашей нации со времен Второй мировой войны, мы сможем оценить себя по-другому, и сможем реально играть роль мировой державы - ту роль, которую мир от нас ждет", - сказал он в интервью Sunday Telegraph.

Министр добавил: "Очень долго - десятилетия - наша национальная точка зрения была затушевана дискуссиями о Евросоюзе. Настал момент, когда мы снова сможем стать реальным глобальным игроком, думаю, вооруженные силы играют реальную важную роль, как часть этого процесса".

Он отметил, что изучает вопрос о "наращивании ресурсов передового базирования войск".

"Мы рассматриваем в качестве возможностей для этого не только Дальний Восток, но и Карибский бассейн", - заявил Г.Уильямсон.

Он не назвал страны, в которых планируется открытие новых британских военных баз. Издание считает, что в Южно-Китайском море это могут быть Сингапур и Бруней, в Карибском бассейне - заморская территория Великобритании остров Монтсеррат или Гайана.

Теги: #великобритания #базы #brexit #присутствие
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Британский министр призвал парламент не ставить Brexit под угрозу и поддержать сделку с ЕС

Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit

Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами – Эттингер

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

Разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" прибыл в Одессу

В Черное море вошел британский разведывательный корабль

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру – ТВ

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Саммит ЕС продлит санкции для РФ и выслушает обеспокоенности Мэй по Brexit

Британия предоставила достаточные гарантии Ассанжу, чтобы тот покинул посольство Эквадора

ПОСЛЕДНЕЕ

На КПВВ Станица Луганская в очереди умер мужчина – СЦКК

Четверых иностранцев с поддельными документами задержали в аэропортах Украины

На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2

В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

Курц: Отменять санкции против РФ следует начинать не ранее достижения перемирия на востоке Украины

В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, полиция объявила план "Сирена"

Минобороны планирует в 2019г закупить для ВСУ до 20 наименований новых видов вооружений

Число жертв столкновений в ходе выборов в Бангладеш достигло почти 20 человек

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Представители Twitter и Роскомнадзора в январе обсудят исполнение компанией закона о локализации персональных данных в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА