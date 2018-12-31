Четверых иностранцев с поддельными документами задержали в аэропортах Украины

Пограничниками в субботу на паспортном контроле в украинских аэропортах задержаны четыре иностранца, которые по поддельным документам намеревались попасть в страны ЕС, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Всего на протяжении суток сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска для воздушного сообщения обнаружили четырех иностранцев, которые пытались использовать поддельные документы при пересечении государственной границы", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованной в воскресенье.

В информации отмечается, что гражданина Ирана в субботу разоблачили пограничники в аэропорту "Борисполь" во время паспортного контроля пассажиров, прибывших из Турции. Иностранец предоставил для проверки частично поддельный документ гражданина Израиля. Нарушитель намеревался попасть в Лондон.

"Еще один "липовый" документ обнаружили вчера пограничники в аэропорту города Львов. Так, во время оформления пассажиров рейса в Мюнхен гражданка Нигерии на паспортном контроле предъявили поддельный вид на жительство в Украине. По ее словам, чтобы незаконно попасть в страны ЕС, женщина приобрела документ по $2 тыс.", – сказано в сообщении.

В обоих случаях иностранцам отказано в дальнейшем следовании, они будут отправлены за пределы Украины в обратных направлениях.

Пограничники также напомнили, что накануне в столичном аэропорту помешали двум иранцам попасть в страны ЕС по поддельным документам Нидерландов и Бельгии.