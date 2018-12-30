В спальном районе Харькова найдено тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты

В Харькове на ул.Зеленодольского в воскресенье утром было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

"На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции. Работники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили, что по предварительным данным, мужчина подорвал себя на гранате. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с отметкой "самоубийство".

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности погибшего.