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20:41 30.12.2018

Минобороны планирует в 2019г закупить для ВСУ до 20 наименований новых видов вооружений

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Минобороны планирует в 2019г закупить для ВСУ до 20 наименований новых видов вооружений

Государственный оборонный заказ на 2019 год, который недавно был одобрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и предусматривает наращивание объемов закупок новых видов вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны.

Как подчеркнул С.Полторак, "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которые позволит наносить урон противнику и защищать свою страну".

Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - акцентировал С.Полторак.

Теги: #всу #планы #украина #полторак #оборонпром
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