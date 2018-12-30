События

19:41 30.12.2018

Число жертв столкновений в ходе выборов в Бангладеш достигло почти 20 человек

2 мин читать
Число жертв столкновений в ходе выборов в Бангладеш достигло почти 20 человек

Минимум 19 человек стали жертвами столкновений сторонников двух противоборствующих политических партий в Бангладеш в день выборов, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на местную полицию.

"Нам поступила информация о 17 погибших сегодня в результате проявления насилия в связи с выборами. Среди жертв также есть сотрудники правоохранительных органов", - рассказал агентству источник в полиции.

Еще два человека, поясняет агентство, погибли в ночь с субботы на воскресенье.

После закрытия избирательных участков стала поступать предварительная информация о результатах голосования. Местные СМИ сообщают, что пока на выборах с большим отрывом лидирует партия "Авами лиг" премьер-министра Шейх Хасины. Оппозиция с результатами не согласна и требует новых выборов.

Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании.

Также в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети.

За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении.

"Авами лиг" уже обвинила в сложившейся обстановке оппозицию, заявив, что она "организованно создает хаос по всей стране".

Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (12:00 по Киеву). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.

Теги: #рост #погибшие #стычки #бангладеш
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Число жертв цунами в Индонезии приближается к 170

Выпуск нержавеющей стали в мире за 9 мес. вырос на 10% - ISSF

За неделю при пожарах в Украине погиб 31 человек, утонуло 9

Число жертв стрельбы в синагоге в Питтсбурге увеличилось до 11 человек

Наследный принц Саудовской Аравии назвал Ближний Восток "новой Европой", призвав регион к переменам

За четыре года на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тыс. человек

Число жертв цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч

Число жертв крушения парома в Танзании превысило 200 человек

До 25 человек выросло число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны планирует в 2019г закупить для ВСУ до 20 наименований новых видов вооружений

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Представители Twitter и Роскомнадзора в январе обсудят исполнение компанией закона о локализации персональных данных в РФ

Семьи всех 24 военнопленных украинских моряков уже получили по 100 тыс. грн денежной помощи

Тепло и без существенных осадков будет в Украине в последний день 2018 и первый день 2019 годов

Луценко: Следствию уже известна фамилия заказчика убийства Гандзюк

Британский министр призвал парламент не ставить Brexit под угрозу и поддержать сделку с ЕС

На Новый год круглосуточно будут дежурить семь тысяч спасателей

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки – СМИ

Нехватка капитала Укрэксимбанка равна 10,9 млрд грн, еще 7-ми банков – 8,8 млрд грн – итоги стресс-тестов НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА