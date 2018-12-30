Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики НВФ с начала воскресенья до 18:00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня… Потерь среди военнослужащих ООС в течение текущих суток нет", – сказано в сводке пресс-центра ООС в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации подчеркивается, что применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции ВСУ были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.