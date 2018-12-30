Семьи всех 24 военнопленных украинских моряков уже получили по 100 тыс. грн денежной помощи

Семьи 24 плененных Российской Федерацией украинских военных моряков получили одноразовую денежную помощь в размере 100тыс. грн, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По результатам слаженной работы МинВОТ и Военно-морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн", - сообщает пресс-служба МинВОТ в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых, - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.