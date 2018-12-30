Луценко: Следствию уже известна фамилия заказчика убийства Гандзюк

Следствию известно фамилия заказчика убийства общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала".

"Фамилия будет озвучена тогда, когда следственный прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Ю.Луценко в программе "Рандеву" в субботу вечером.

Как сообщалось, 3 декабря Ю.Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Е.Гандзюк, которое привело к ее смерти. "В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Ю.Луценко отметил, что есть "несколько десятков версий" этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. "И мы видим мотив – это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - подчеркнул генпрокурор.

31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк - им оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 5 ноября Н.Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк и 6 ноября уволил И.Павловского; затем последнего задержала СБУ. 12 ноября суд избрал И.Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.