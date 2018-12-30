На Новый год круглосуточно будут дежурить семь тысяч спасателей

На новогодние праздники спасателей переводят на усиленный режим службы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

"В общем, до 9 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ДСНС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26"- отмечается в сообщении.