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10:25 30.12.2018

На Новый год круглосуточно будут дежурить семь тысяч спасателей

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На Новый год круглосуточно будут дежурить семь тысяч спасателей

  На новогодние праздники спасателей переводят на усиленный режим службы, сообщает  пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

"В общем, до 9 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ДСНС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26"- отмечается в сообщении.

Теги: #гсчс #спасатели #украина #дежурство
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