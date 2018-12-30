События

09:11 30.12.2018

"Этот год был сложным для нас, но я уверен, что следующий будет еще сложнее" - Чечеткин

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"Этот год был сложным для нас, но я уверен, что следующий будет еще сложнее" - Чечеткин

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил достижения ГСЧС в 2019 году и рассказа о планах реформирования службы на будущее, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2018 год для всей ГСЧС был тяжелым. Однако, несмотря на многочисленные чрезвычайные ситуации и события, с которыми спасатели имели дело, Госслужба по чрезвычайным ситуациям существенно продвинулась вперед и достойно преодолела все вызовы и получила немало побед" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Глава Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям рассказал о материально-техническом переоснащении ведомства.

"75 единиц пожарно-спасательной техники уже получили в этом году украинские пожарные. Еще 50 авто, приобретенных за средства госбюджета будут переданы в 2019-м. Улучшается также и материальное обеспечение спасателей" – отметили в ГСЧС.

"В общем, на протяжении 2018 года подразделениями ГСЧС ликвидировано более 79 000 пожаров, на которых спасено более 2 тысяч человек. Пиротехническими подразделениями ГСЧС было обнаружено, изъято и уничтожено более 68 000 взрывоопасных предметов. На водных объектах страны спасены около 700 человек" – подытожили в ГСЧС.

Теги: #чечеткин #гсчс #украина
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