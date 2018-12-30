Командующий Объединенными силами поздравил военных с наступающими новогодними праздниками

Командующий Объединенными силами Сергей Наев поздравил военнослужащих с новогодними праздниками и выразил убеждение что придет время, когда Донбасс будет освобожден, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"К сожалению, этот праздник мы встречаем в условиях, когда украинский народ с оружием в руках защищает территориальную целостность своего государства. В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав воинских частей и подразделений Объединенных сил демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство и огромную готовность к самопожертвованию во имя установления мира и спокойствия на Донбассе" – рассказал С. Наев.

Командующий ООС также отметил, что военнослужащие ООС участвуют в восстановлении жизненно важных объектов Донбасса.

"Уверен, придет время, когда будет освобожден весь Донбасс. И мы восстановим все мосты, дороги, школы, больницы и другие объекты. Новогодний праздник - это всегда новые надежды. Пусть все неприятности и невзгоды останутся в старом году, а заветные желания обязательно исполнятся в Новом. А самое главное, пусть исполнится наша с Вами общая заветная мечта - наступит мир на нашей родной земле после победы над врагом" – подытожил С. Наев.