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07:21 30.12.2018

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано…За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 29 декабря трое боевиков НВФ были уничтожены и трое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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