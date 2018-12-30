Киевлянин организовал в Харькове подпольное производство некачественного сухого молока под маркой известного бренда – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №5 утвердила подозрение 38-летнему киевлянину, которому инкриминируется подделка пищевых продуктов известного украинского бренда.

"Мужчина подозревается в незаконном использовании знака для товаров и фирменного наименования, подделке документов и их использовании (ч.3 ст.229, ч.2 ст.15, ч.2 ст.229, ч.ч .3, 4 ст.358 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый создал и фактически руководил предприятием, которое около двух лет под видом продукции известного украинского бренда, производило и продавало сухое молоко, не соответствовавшее составу оригинального продукта. Смесь изготавливалась из сухого молока неизвестного бренда с добавлением муки, крахмала, соевого белка и т.п.

Производство было обустроено в арендованном здании в Основянском районе Харькова.

По предварительным данным, подозреваемый купил 1 тонну оригинальной продукции. Взяв за основу официальные документы, подтверждающие качество и происхождение товара, он подделывал бумаги и, продавая различным предприятиям продукцию собственного производства, он выдавал ее за оригинал.

По данным следствия подозреваемый произвел и реализовал, незаконно используя марку известного бренда, более 35 тонн кустарного сухого молока.

По заключению экспертизы продукция не отвечала требованиям государственных стандартов качества, а ее изготовление и реализация нанесли около 1 млн.грн. убытков владельцу торговой марки. К тому же покупатели не знали, что сухое молоко не соответствует стандартам, которые были указаны на маркировке.