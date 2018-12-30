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00:06 30.12.2018

Во Франции прошли очередные акции протеста "желтых жилетов", однако уже менее массовые

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Во Франции прошли очередные акции протеста "желтых жилетов", однако уже менее массовые

Активисты протестного движения "желтых жилетов" в субботу вновь вышли на улицы французских городов, сообщают местные СМИ. Во время некоторых акций, в частности, в Руане, между протестующими и стражами порядка произошли столкновения - участники демонстрация подожгли входную дверь в здание Банка Франции.

Примерно по 1 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже, Нанте и Марселе, около 2,4 тыс. демонстрантов собрались в Бордо. Французские СМИ отмечают, что по сравнению с прошлой субботой акции получились менее массовыми.

Участники протестов в разных городах Франции выкрикивали лозунги, связанные, главным образом, с критикой политики президента страны Эмманюэля Макрона, и забрасывали стражей порядка яйцами и петардами.

Во французской столице для разгона демонстрантов, которые попытались учинить беспорядки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Э.Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на одной из центральных улиц французской столицы - Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени и продолжатся всю ночь.

Несмотря на планы "желтых жилетов", парижская мэрия решила не отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия, которые также должны пройти, в частности, на Елисейских полях.

В столичной мэрии отметили, что вечером 31 декабря состоится праздничный спектакль под названием "Звук и свет", после которого будет запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий - "Братство".

Теги: #франция #ситуация #протесты
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