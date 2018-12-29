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23:14 29.12.2018

Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

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Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

 Государственная авиационная служба Украины согласовала украинской авиакомпании SkyUp получение прав на регулярные рейсы по ряду маршрутов в Черногорию, Чехию и Израиль, отказав в полетах в Албанию.

Как сообщается на сайте ведомства, SkyUp получит разрешения с 31 марта 2019 года летать из Киева (три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Киева (три рейса в неделю) в Карловы Вары (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).

Кроме того, Госавиаслужба дала разрешение SkyUp на увеличение частоты регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с двух до трех рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с трех до 10 рейсов; в Бургас (Болгария) - с трех до пяти рейсов, и в Ларнаку (Кипр) - с трех до пяти рейсов в неделю.

При этом Госавиаслужба отказала перевозчику в полетах из Харькова (два рейса в неделю) в Тирану (Албания), а также из Харькова, Львова и Запорожья (по два рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория).

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года.

Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Теги: #авиаперевозчик #skyup #украина #маршруты
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