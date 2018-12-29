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22:15 29.12.2018

Си Цзиньпин выступил в поддержку дальнейших переговоров между США и КНДР

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Си Цзиньпин выступил в поддержку дальнейших переговоров между США и КНДР

Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и КНДР, и надеется, что они смогут дать положительные результаты, сообщают в субботу китайские СМИ со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

Такое мнение лидер КНР выразил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее о телефонном разговоре с Си Цзиньпином сообщил в Twitter Д.Трамп.

Д.Трамп в субботу написал, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

Теги: #перговоры #сша #китай #кндр
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