Митрополит Епифаний надеется, что ПЦУ сможет вести богослужения в Соборе Св.Софии

В Православной церкви Украины ожидают, что в будущем официальным кафедральным собором ее предстоятеля станет Софийский Собор в Киеве.

"Пока особого согласия (государственной власти – ИФ) нет. Но мы верим, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов в будущем будет официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной Православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитвы", - сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

"И мы, наверное, в большие церковные праздники, исторические праздники украинского народа будем совершать богослужения в этом историческом кафедральном соборе киевских митрополитов", - добавил митрополит.