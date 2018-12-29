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20:46 29.12.2018

ПЦУ может прийти к празднованию Рождества 25 декабря, когда общество будет к этому готово – предстоятель Епифаний

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ПЦУ может прийти к празднованию Рождества 25 декабря, когда общество будет к этому готово – предстоятель Епифаний

 Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.

"Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", отвечая на вопрос о переходе к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря.

Митрополит Епифаний отметил, что данный вопрос является болезненным, потому что не все украинцы до конца понимают календарную реформу.

"Мы верим в то, что в будущем, – но это вопрос времени – когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", - заявил он.

Теги: #рождество #украина #пцу
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