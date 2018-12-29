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18:40 29.12.2018

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики НВФ с начала субботы на 18:00 дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Позиции ВСУ были обстреляны в районе поселка Железное на Горловском направлении а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #обстрелы
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